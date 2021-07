The Witcher | Henry Cavill doveva interpretare Geralt con la sua voce naturalema se l' era dimenticato

The Witcher, Henry Cavill doveva interpretare Geralt con la sua voce naturale...ma se l'era dimenticato (Di sabato 10 luglio 2021) Molti fan della serie videoludica The Witcher hanno amato l'interpretazione di Henry Cavill nella serie live-action di Netflix, per via della voce adottata, in qualche modo simile a quella di Doug Cockle, il doppiatore ufficiale dello Strigo nei videogiochi di CD Projekt. Durante un'intervista alla WitcherCon, Cavill ha voluto svelare un piccolo retroscena proprio su questo dettaglio: il tono di voce simile a quella di Cockle, sicuramente usata per creare affinità fra la serie e il videogioco? Un errore di Cavill. L'attore ha raccontato di come, durante i ... Leggi su eurogamer (Di sabato 10 luglio 2021) Molti fan della serie videoludica Thehanno amato l'interpretazione dinella serie live-action di Netflix, per via dellaadottata, in qualche modo simile a quella di Doug Cockle, il doppiatore ufficiale dello Strigo nei videogiochi di CD Projekt. Durante un'intervista allaCon,ha voluto svelare un piccolo retroscena proprio su questo dettaglio: il tono disimile a quella di Cockle, sicuramente usata per creare affinità fra la serie e il videogioco? Un errore di. L'attore ha raccontato di come, durante i ...

Advertising

Eurogamer_it : #TheWitcher, Henry Cavill doveva interpretare Geralt con la sua voce naturale...ma se l'era dimenticato. - infoitscienza : L’aggiornamento di The Witcher 3 next-gen è in arrivo: contenuti esclusivi dalla serie Netflix (foto) - infoitscienza : The Witcher 3, terrificante segreto svela un nesso con un'amata serie TV - _DrCommodore : The Witcher 3 avrà dei DLC gratuiti ispirato alla serie Netflix - - _DrCommodore : The Witcher 3 avrà un DLC gratuito ispirato alla serie Netflix - -