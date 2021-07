Southgate: “Centrocampo dell’Italia? Abbiamo già battuto Kroos e Modric. Non siamo preoccupati” (Di sabato 10 luglio 2021) Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa della gara contro l’Italia. Tra i temi toccati, la forza del Centrocampo azzurro. Queste le sue parole: “Quando alleni una squadra guardi tutto e devi decidere le informazioni più importanti per i tuoi e sugli altri. Devi adattarti ai tuoi punti di forza e puntare sulle loro debolezze. L’Italia ha un tecnico d’esperienza, giocatori di qualità e un record pazzesco. Lo sappiamo ma i nostri ragazzi hanno già giocato contro Kroos, Modric e non solo e lo Abbiamo fatto nel modo giusto. Abbiamo il nostro gioco, i nostri punti ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Gareth, CT dell’Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa della gara contro l’Italia. Tra i temi toccati, la forza delazzurro. Queste le sue parole: “Quando alleni una squadra guardi tutto e devi decidere le informazioni più importanti per i tuoi e sugli altri. Devi adattarti ai tuoi punti di forza e puntare sulle loro debolezze. L’Italia ha un tecnico d’esperienza, giocatori di qualità e un record pazzesco. Lo sappiamo ma i nostri ragazzi hanno già giocato controe non solo e lofatto nel modo giusto.il nostro gioco, i nostri punti ...

