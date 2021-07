Se l' Afghanistan torna talebano rischio ondata di immigrati

Advertising

gaetano_fortini : RT @sabrimaggioni: Mentre il contingente italiano torna solo soletto dalla missione in Afghanistan Mattarella andrà a #Wembley Mi domando:…

...talebani I talebani sostengono di avere già il controllo dell'85% del territorio dell'... non a caso capitale chea contare molto nella polveriera afghana dopo la dipartita americana. ...... non manderò un'altra generazione di americani in guerra in' le parole del presidente ... Ma il ritiro degli americani è cosa fatta, e non siindietro'. A livello europeo l'attenzione ...Noi li abbiamo abbandonati, ma loro faranno di tutto per non lasciarci. La nemesi afghana bussa già alle porte dell'Europa e dei nostri confini orientali.Usa perde in Afghanistan, anche se l'intenzione non è la vittoria. La storia che si ripete dopo cinquant'anni dal ritiro nel Vietnam.