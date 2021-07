Raffaella Carrà, a chi andrà la sua eredità? Le ipotesi (Di sabato 10 luglio 2021) La star più amata della televisione italiana si è spenta il 5 luglio, e poche ore fa tutta l’Italia e l’oltre confine, ha salutato per l’ultima volta Raffaella Carrà, con i funerali celebrati solo ieri. L’applauso finale dedicato a una delle icone più importanti della tv, ha omaggiato la donna carismatica dello spettacolo che ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 10 luglio 2021) La star più amata della televisione italiana si è spenta il 5 luglio, e poche ore fa tutta l’Italia e l’oltre confine, ha salutato per l’ultima volta, con i funerali celebrati solo ieri. L’applauso finale dedicato a una delle icone più importanti della tv, ha omaggiato la donna carismatica dello spettacolo che ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

_Techetechete : Stasera #techetechete si regala una puntata speciale di 90 minuti dedicata alle esibizioni che Raffaella Carrà amav… - guardian : Raffaella Carrà, Italian cultural institution and LGBT icon, laid to rest in Rome - chetempochefa : “Ciao. Un bacio grande e infinito.” - Il pensiero di @lucianinalittizzetto per Raffaella Carrà ?? #CiaoRaffaella - rockolpoprock : Classifiche, tutte le novità della settimana del 9 luglio: Raffaella Carrà, le vendite dopo la morte… - PaoloScorpio : RT @MarcoPeretti6: Sciacallaggio allo stato brado! Tentano di accaparrarsi i Fan della povera Raffaella Carrà Indegni e vergognosi per ques… -