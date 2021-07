Morto Kasper, storico ex presidente della Fis (Di sabato 10 luglio 2021) E' Morto improvvisamente l'ex presidente della federazione internazionale di sci (Fis), Gian Franco Kasper. Svizzero di St. Moritz, 77 anni, Kasper è stato presidente della federazione dal 1998 sino a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 10 luglio 2021) E'improvvisamente l'exfederazione internazionale di sci (Fis), Gian Franco. Svizzero di St. Moritz, 77 anni,è statofederazione dal 1998 sino a ...

