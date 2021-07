La prima volta di Katia Serra è una finalissima: la scelta in Rai, ecco chi sostituisce Alberto Rimedio (Di sabato 10 luglio 2021) La Rai ha scelto il telecronista e il commentatore, anzi la commentatrice che racconteranno la finale dell'Europeo Italia-Inghilterra. La decisione arriva dopo la positività al Covid della voce della nazionale in questo torneo e da sette anni dell'Italia: Alberto Rimedio. E si tratta di una prima volta, perché ad affiancare Stefano Bizzotto, seconda voce Rai, ci sarà il commento come seconda voce di Katia Serra che diventerà così la prima donna a commentare l'Italia in una finale ufficiale. La coppia ha già lavorato assieme per alcune telecronache di Euro 2020, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) La Rai ha scelto il telecronista e il commentatore, anzi la commentatrice che racconteranno la finale dell'Europeo Italia-Inghilterra. La decisione arriva dopo la positività al Covid della voce della nazionale in questo torneo e da sette anni dell'Italia:. E si tratta di una, perché ad affiancare Stefano Bizzotto, seconda voce Rai, ci sarà il commento come seconda voce diche diventerà così ladonna a commentare l'Italia in una finale ufficiale. La coppia ha già lavorato assieme per alcune telecronache di Euro 2020, ...

RaiNews : Wimbledon, #Berrettini fa la storia: per la prima volta un italiano in finale. Notizia in aggiornamento su… - virginiaraggi : Grande Matteo #Berrettini! Complimenti per la finale di #Wimbledon conquistata per la prima volta da un tennista it… - OfficialSSLazio : ?? Giornata di presentazione: mister Maurizio Sarri ha risposto per la prima volta da tecnico biancoceleste alle dom… - verditalia : RT @europaverde_it: Da quando mi sono iscritta ho ricevuto a casa una bellissima bandiera che non ho ancora avuto la possibilità di sventol… - europaverde_it : Da quando mi sono iscritta ho ricevuto a casa una bellissima bandiera che non ho ancora avuto la possibilità di sve… -

Ultime Notizie dalla rete : prima volta 36 euro per vincerne 100mila: come ha sbancato la Lotteria Scontrini Una volta effettuata l'estrazione, è la stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli a controllare a ... Alla prima estrazione che avverrà a gennaio del 2022, prenderanno parte quindi tutti i codici ...

Wimbledon: Barty vince la finale contro Pliskova, l'Australia torna sul trono È il Wimbledon dei corsi e ricorsi storici, un italiano per la prima volta in 144 anni finalista del torneo maschile e una cangura di classe nell'albo d'oro, dove Barty succede a Simona Halep senza ...

La prima volta di Mancini agli Europei: scelta di formazione ‘inedita’ contro l’Inghilterra Sport Fanpage Tra Wembley e Wimbledon. Comunque vada è un Paese di splendido azzurro ritrovato Caro Albertone Sordi, altro che Fumo di Londra, lì sotto il Big Ben oggi è tutto uno sgargiante tricolore. A Wimbledon va in scena un 25enne, romano come te, un ragazzone che è già n.8 del tennis mond ...

TENNIS: WIMBLEDON. PER LA PRIMA VOLTA ARBITRO DONNA PER FINALE UOMINI LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - A Londra e' tempo di abbattere i tabu'. La finale maschile di Wimbledon, in programma domani, fra il romano Matteo Berrettini e il serbo Novak Djokovic, sara' arbitr ...

