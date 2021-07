I fuorisede e i prezzi folli per tornare al Sud | voli a quasi 1 000 euro Da fine mese gli sconti | ecco chi ne ha diritto

(Di sabato 10 luglio 2021) In questi giorni sono migliaia, in tutta Italia, iche stanno cercando (e prenotando) un biglietto aereo pera casa, per qualche settimana o un, dopo un anno difficile tra Covid, studio (per gli studenti) e lavoro a singhiozzo. Ed, puntuale come ogni anno, la brutta sorpresa deialle stelle dei biglietti aerei. Un Torino-Catania costa la bellezza di 894, andata e ritorno con Alitalia, partenza il 31 luglio e rientro il 29 agosto. Milano Linate-Lamezia, sempre con Alitalia, 738. Non fanno meglio nemmeno le low cost: Ryanair, ad ...

In questi giorni sono migliaia, in tutta Italia, iche stanno cercando (e prenotando) un biglietto aereo per tornare a casa, per qualche ... la brutta sorpresa deialle stelle dei ......esattamente come le università - conclude Carlo Giordano - i proprietari hanno abbassato i... "Tutti i miei compagni di corsocome me non vedono l'ora di tornare, perché siamo molto ...La pandemia ha costretto molte persone a lasciare la città in cui studiano per rientrare nel luogo di origine, rappresentando una sconfitta per coloro che cercavano indipendenza. Ma con l’allentamento ...Si parla finalmente di ripartenza in molti settori e anche quello degli affitti sembra seguire un nuovo trend in positivo: secondo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, ...