Giugliano | violento incidente in via Santa Maria a Cubito | muore imprenditore 39enne

(Di sabato 10 luglio 2021)mortale anella serata di ieri. In via, nei prezzi del Mercato Ortofrutticolo, un 39 enne originario di San Cipriano d’Aversa, Giovanni Di Martino, è morto nello scontro con un’altra auto.in via: mortoSecondo una prima ricostruzione, ilè rimasto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

GIUGLIANO\\ SAN CIPRIANO DI AVERSA – Grave incidente in via Santa Maria a Cubito: morto Giovanni Di Martino, 39 anni, per tutti "Giovann o Mocc' "di San Cipriano D'Aversa ...GIUGLIANO – Grave incidente in via Santa Maria a Cubito: un ferito grave. Il violento impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, ore 22.15 circa, nei pressi del mercato ortofrutticolo. Le auto coi ...