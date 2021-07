Giorgio Scanu ucciso in Honduras: caos e arresti a Santa Ana. "Pronti al coprifuoco" (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 luglio 2021 - Primi arresti per l' omicidio di Giorgio Scanu . La vicenda dell ' italiano ucciso in Honduras ha scioccato il nostro Paese: un linciaggio brutale, che ha coinvolto circa 600 ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 luglio 2021 - Primiper l' omicidio di. La vicenda dell ' italianoinha scioccato il nostro Paese: un linciaggio brutale, che ha coinvolto circa 600 ...

fattoquotidiano : Honduras, quattro persone arrestate per l’omicidio dell’italiano Giorgio Scanu: prima udienza fissata per il 15 lug… - Corriere : Il lavoro perduto, il sogno di un ristorante: Giorgio, l’italiano morto linciato in Honduras - Carmela_oltre : RT @TgrRai: Arrestate almeno cinque persone con l’accusa di aver partecipato al linciaggio e all'uccisione dell'italiano Giorgio #Scanu a S… - AngelaCavelli : RT @Adnkronos: #Honduras, italiano linciato e ucciso: 4 arresti per la morte di Giorgio Scanu. - AngelaCavelli : RT @fattoquotidiano: Honduras, quattro persone arrestate per l’omicidio dell’italiano Giorgio Scanu: prima udienza fissata per il 15 luglio… -