Ginnastica Artistica | Assoluti 2021 | titoli a Edalli e Villa nel concorso generale

(Di sabato 10 luglio 2021) Giorgiavince ilfemminile dei Campionati Italiani, in corso di svolgimento al PalaVesuvio di Napoli. La ginnasta delle Fiamme Oro, che fra pochi giorni volerà a Tokyo per i Giochi Olimpici, ha totalizzato 13.800 al volteggio, 14.200 alle parallele, 13.950 alla trave e seppur concedendo qualcosa al corpo libero chiudendo scarsa due diagonali (12.400), si conferma per il secondo anno consecutivo tricolore. Seconda posizione per Asia D’Amato con 53.400 punti (14.400 volteggio, 13.550 parallele, 12.600 trave, 12.300 corpo libero). Terzo gradino del podio con 53.350 punti ...