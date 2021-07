Draghi: "Sì alla riforma o mi dimetto". 5s: "Grillo come Silvio" (Di sabato 10 luglio 2021) Bufera interna al M5s per la telefonata tra Draghi e Grillo che ha dato il via libera alla riforma Cartabia e ha garantito la tenuta del governo. E c'è chi cita la vicenda di Ciro Grillo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 10 luglio 2021) Bufera interna al M5s per la telefonata trache ha dato il via liberaCartabia e ha garantito la tenuta del governo. E c'è chi cita la vicenda di CiroSegui su affaritaliani.it

