Ddl Zan, Povia contro Fedez: "Vergognati" (Di sabato 10 luglio 2021) Ddl Zan, Povia contro Fededz. "Anni di Gramsci, di Togliatti, di Hegel, di Marx, che non si sarebbero mai sognati di violare la mente dei bambini. Per carità, potete seguire questa gente, potete dargli spazio tutti ne hanno diritto, ma non potete dirmi che quello che dicono è giusto. Fedez tu ti devi vergognare di dare spazio a questa gente", dice Giuseppe Povia in video su Youtube diventato virale in poche ore: l'artista si scaglia contro Fedez e Alessandro Zan alla luce della diretta organizzata dal rapper sul tema del ddl Zan. "Zan -incalza Povia- lei si deve ...

