Daydreamer – Le ali del sogno, puntata 13 maggio 2021 in replica streaming | Video Mediaset (Di sabato 10 luglio 2021) Oggi – giovedì 13 maggio 2021 – nuova puntata di Daydreamer – Le ali del sogno. Manca davvero poco alla fine della soap, che si concluderà questo mese per fare spazio a "Bay Yanlis", ovvero "Mr Wrong – Lezioni d'Amore". Nella puntata di oggi cosa è successo? Nel corso della riunione Selim si monta la testa e ha una discussione con il fratello del signor Asym che se ne va indignato. Il signor Selim, l'uomo che interpreta la parte del regista, su indicazione di Sanem insulta il cliente rischiando di mandare a monte un importante accordo.

