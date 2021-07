Covid: Riccardi, oltre 80% nuovi contagi in persone under 40 (Di sabato 10 luglio 2021) Oggi in Fvg su 3.920 tamponi molecolari sono stati rilevati 27 nuovi contagi - di cui 4 tra i migranti in provincia di Trieste - con una percentuale di positività dello 0,69%. Sono inoltre 2.315 i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 10 luglio 2021) Oggi in Fvg su 3.920 tamponi molecolari sono stati rilevati 27- di cui 4 tra i migranti in provincia di Trieste - con una percentuale di positività dello 0,69%. Sono in2.315 i ...

