Covid-19: allarme per i focolai fra giovani (Di sabato 10 luglio 2021) Covid-19: allarme in tutta Italia, a causa di un focolaio fra ragazzi. Le autorità sanitarie avviano il tracciamento in diverse Regioni, per rintracciare i presunti soggetti passibili di contagio. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)focolai spesso partiti da condizioni prive di distanziamento sociale e assenza di dispositivi di protezione tra ragazzi. Al centro del dibattito la partecipazione di tanti giovani a feste che si sono poi trasformate in un veicolo per la diffusione del virus. Codogno, Roma e Manfredonia, sono le città dove sono stati individuati importanti focolai di ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 luglio 2021)-19:in tutta Italia, a causa di uno fra ragazzi. Le autorità sanitarie avviano il tracciamento in diverse Regioni, per rintracciare i presunti soggetti passibili di contagio. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)spesso partiti da condizioni prive di distanziamento sociale e assenza di dispositivi di protezione tra ragazzi. Al centro del dibattito la partecipazione di tantia feste che si sono poi trasformate in un veicolo per la diffusione del virus. Codogno, Roma e Manfredonia, sono le città dove sono stati individuati importantidi ...

Advertising

Corriere : Positivi tre giornalisti e operatori Rai: allarme a Coverciano - Adnkronos : Varianti covid, l’allarme di #Crisanti: “Vaccino non risolve tutto”. - Open_gol : In Spagna cresce l'allarme per la variante Delta, soprattutto nelle località turistiche - qnazionale : Covid, allarme focolai tra i giovani: a Roma, 30 contagiati durante una festa - infoitinterno : Covid, allarme focolai tra i giovani: a Roma, 30 contagiati durante una festa -