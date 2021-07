Boban | «Inghilterra favorita dalla UEFA? Mi viene da ridere Italia capolavoro di Mancini»

(Di sabato 10 luglio 2021) Zvonimirparla alla vigilia della finale di Euro 2020 tra: ecco le dichiarazioni dell’Head of FootballZvonimirha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. FINALE – «Mida. Ridicolo solo pensare che l’favorisca una squadra. Teorie cospirazioniste e dietrologia sono sempre esistite, ma chi vive il calcio sa che sarà una finale pulita».– «La qualità generale non è quella delle migliori. Ma qui è ildi ...

Advertising

sportface2016 : #Euro2020, le parole di #Boban in vista della finale: 'Ridicolo pensare che l'Uefa favorisca l'Inghilterra' - infoitsport : Boban a La Gazzetta dello Sport: 'Ridicolo pensare che l'Uefa favorisca l'Inghilterra' - SIMVIVI : l’Inghilterra è già stata favorita, un girone facile e un rigore quando ci voleva. Poi perché la finale si deve gi… - junews24com : Boban anti-Superlega: «Non fanno bene i conti e poi vogliono rovinare il calcio» - - TuttoMercatoWeb : Boban a La Gazzetta dello Sport: 'Ridicolo pensare che l'Uefa favorisca l'Inghilterra' -

Ultime Notizie dalla rete : Boban Inghilterra

IlNapolista

Mg Londra () 26/06/2021 - Euro 2020 / Italia - Austria / foto Matteo Gribaudi/Image ... Zvoneparla anche dell'Italia di Mancini. Si dice colpito soprattutto da Di Lorenzo e Spinazzola.Sul rigore concesso all'per la caduta plateale di Sterling. Aviene chiesto perché l'Uefa si è schierata contro lo stadio arcobaleno di Monaco. Sulla Superlega: Boris Johnson ha ...Le dichiarazioni di Zvonimir Boban in vista della finale Italia-Inghilterra ad Euro 2020: "Ridicolo pensare che l'Uefa favorisca l'Inghilterra" ...Alla Gazzetta: «Il calcio deve essere grato all’Inghilterra per come ha reagito e anche a paesi come l’Italia: Gravina ha lottato» ...