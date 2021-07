Black Widow, il film Marvel avrà un sequel? (Di sabato 10 luglio 2021) Il film Black Widow dei Marvel Studios ha finalmente fatto il suo debutto. Si tratta del primo film del MCU dedicato completamente alla supereroina interpretata da Scarlett Johansson. A causa dell’emergenza sanitaria, il film è stato più volte posticipato per arrivare nelle sale cinematografiche il 7 luglio 2021. Già dopo una settimana al cinema i risultati del botteghino sono molto soddisfacenti: 13 milioni di dollari solamente negli Stati Uniti. A questi vanno aggiunti i guadagni internazionali e anche la fetta di pubblico che deciderà di vedere il film su Disney ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 luglio 2021) IldeiStudios ha finalmente fatto il suo debutto. Si tratta del primodel MCU dedicato completamente alla supereroina interpretata da Scarlett Johansson. A causa dell’emergenza sanitaria, ilè stato più volte posticipato per arrivare nelle sale cinematografiche il 7 luglio 2021. Già dopo una settimana al cinema i risultati del botteghino sono molto soddisfacenti: 13 milioni di dollari solamente negli Stati Uniti. A questi vanno aggiunti i guadagni internazionali e anche la fetta di pubblico che deciderà di vedere ilsu Disney ...

