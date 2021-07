Antonella Elia retroscena sul Gf Vip: “l’attacco a De Grenet, suggerito” (Di sabato 10 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Elia spiazza, in diretta svela il retroscena sulla lite con Samanta De Grenet al Grande Fratello Vip. Si è resa ancora una volta protagonista la showgirl che fino a qualche mese fa ha ricoperto il ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip. Lo ha fatto ospite a Belve, il programma di Rai Due condotto Leggi su youmovies (Di sabato 10 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.spiazza, in diretta svela ilsulla lite con Samanta Deal Grande Fratello Vip. Si è resa ancora una volta protagonista la showgirl che fino a qualche mese fa ha ricoperto il ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip. Lo ha fatto ospite a Belve, il programma di Rai Due condotto

Advertising

GossipItalia3 : Antonella Elia contro Lele Mora: “Mi ha spremuta come un limone” #gossipitalianews - Marco_p3 : Non credo riuscirò mai a pensare qualcosa di negativo su Antonella Elia, semplicemente perché ha una storia persona… - zazoomblog : Antonella Elia torna sulla De Grenet: “Mi è stato suggerito” il retroscena - #Antonella #torna #sulla #Grenet: - Italia_Notizie : Antonella Elia confessa a Belve: “Lele Mora mi ha spremuta e gettata come un limone” - PasqualeMarro : #AntonellaElia che bordata: “Mi ha spremuta e poi gettata” -