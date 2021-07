ANTONELLA ELIA: CANALE 5 STRAPPÒ IL MIO CONTRATTO. GFVIP? FRASI SUGGERITE PER FARMI FUORI (Di sabato 10 luglio 2021) Protagonista dell’ultima puntata di Belve, il talk show di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, la showgirl ANTONELLA ELIA. Spalla negli anni ’90 di Corrado, Raimondo Vianello e Mike Bongiorno, si è reinventata come concorrente di reality e talent, oltre che opinionista, l’ultima in ordine di tempo al Grande Fratello Vip, ruolo in cui non verrà riconfermata (al suo posto a settembre arriva Adriana Volpe). Mi dice una vera belvata, una carognata che ha fatto nella vita?, chiede la Fagnani. Per esempio aver insultato Samantha De Grenet. “Felicissima di averlo fatto”. Lei l’ha accusata di essere ingrassata, ma era la conseguenza di un problema di salute che ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 10 luglio 2021) Protagonista dell’ultima puntata di Belve, il talk show di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, la showgirl. Spalla negli anni ’90 di Corrado, Raimondo Vianello e Mike Bongiorno, si è reinventata come concorrente di reality e talent, oltre che opinionista, l’ultima in ordine di tempo al Grande Fratello Vip, ruolo in cui non verrà riconfermata (al suo posto a settembre arriva Adriana Volpe). Mi dice una vera belvata, una carognata che ha fatto nella vita?, chiede la Fagnani. Per esempio aver insultato Samantha De Grenet. “Felicissima di averlo fatto”. Lei l’ha accusata di essere ingrassata, ma era la conseguenza di un problema di salute che ...

Advertising

scuroscuroscuro : RT @bubinoblog: ANTONELLA ELIA: CANALE 5 STRAPPÒ IL MIO CONTRATTO. GFVIP? FRASI SUGGERITE PER FARMI FUORI - bubinoblog : ANTONELLA ELIA: CANALE 5 STRAPPÒ IL MIO CONTRATTO. GFVIP? FRASI SUGGERITE PER FARMI FUORI - infoitcultura : Antonella Elia contro Lele Mora a Belve: «Mi ha sempre consigliato male. Mi ha spremuto e gettato come un limone» - infoitcultura : Antonella Elia a 'Belve': «Lele Mora mi ha fatto fare scelte sbagliate, spremuta come un limone e gettata via» - infoitcultura : Antonella Elia a Belve: «Lele Mora mi ha fatto fare scelte sbagliate, spremuta come un limone e gettata via» -