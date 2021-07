Venerdì 9 luglio, rilevati 16 nuovi contagi in FVG (Di venerdì 9 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.420 tamponi molecolari sono stati rilevati 16 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,47%. Sono inoltre 1.689 i test rapidi antigenici eseguiti (a cui si sommano 5.632 tamponi negativi pregressi inseriti a sistema), dai quali è stato rilevato 1 caso (0,06). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 6. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.420 tamponi molecolari sono stati16con una percentuale di positività dello 0,47%. Sono inoltre 1.689 i test rapidi antigenici eseguiti (a cui si sommano 5.632 tamponi negativi pregressi inseriti a sistema), dai quali è stato rilevato 1 caso (0,06). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 6. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, ...

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì luglio Covid nel Lazio, il bollettino di oggi venerdì 9 luglio: 135 nuovi positivi e 3 decessi Covid nel Lazio, il bollettino di oggi venerdì 9 luglio su oltre 8mila tamponi nel Lazio (+82) e quasi 16mila antigenici per un totale di quasi 24mila test, si registrano 135 nuovi casi positivi (+23), 3 decessi ( - 1), i ricoverati sono ...

Covid in Italia, il bollettino di oggi venerdì 9 luglio 2021: 1.390 nuovi positivi e 25 morti nelle ultime 24 ore Covid, il bollettino di oggi venerdì 9 luglio 2021. Sono 1.390 i nuovi casi di Covid - 19 in Italia e 25 i morti da ieri . Secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 196.922 tamponi, per ...

