Variante delta, Pfizer chiede l'ok per la terza dose di vaccino (Di venerdì 9 luglio 2021) L'ondata di questa estate, la quinta, secondo il quotidiano spagnolo presenta un ritmo ascendente pari a quella dell'estate scorsa , ma i casi sono moltiplicati per 30. Intanto il governo spagnolo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) L'ondata di questa estate, la quinta, secondo il quotidiano spagnolo presenta un ritmo ascendente pari a quella dell'estate scorsa , ma i casi sono moltiplicati per 30. Intanto il governo spagnolo ...

Advertising

ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - petergomezblog : Vaccini, l’allarme di Gimbe: “Quasi 6 milioni di over 60 a rischio variante Delta. Serve una strategia per chiamare… - petergomezblog : Variante Delta, appello di 122 scienziati a Johnson: “Togliere tutte le restrizioni è un esperimento pericoloso e i… - Gazzettino : Pfizer, una terza dose contro la variante Delta: «Dopo sei mesi probabili rischi di reinfezione» - byluke69 : RT @GiancarloDeRisi: Mattarella sarà presente alla finale dell'Europeo di Calcio. Domanda: ma a Londra non imperversa la variante Delta del… -