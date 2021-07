Ufficiale | Chievo | Zaffaroni è il nuovo allenatore

(Di venerdì 9 luglio 2021) IlVerona ha annunciato il nome del tecnico per la prossima stagione. Si tratta di Marco, lo scorso anno alla guida dell’AlbinoLeffe, che ha firmato un contratto annuale con opzione per la stagione successiva. Questa la nota del club veneto: “L’A.C.Verona è lieta di comunicare di aver affidato la conduzione tecnica della Prima squadra a Marco. Misterha firmato un contratto fino al 30/06/2022, con opzione fino al 30/06/2023. Da tutto ilVerona un caloroso benvenuto a mister, e un grande in bocca al lupo per la ...

Commenta per primo IlVerona ha ufficializzato il nome del suo allenatore per la prossima stagione: si tratta di Marco Zaffaroni , reduce da un ottimo biennio alla guida dell'Albinoleffe. Il tecnico ha firmato un ...