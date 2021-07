Tencent games ora usa la minaccia del Face ID: deciderà quando farci giocare (Di venerdì 9 luglio 2021) Tencent bloccherà i giocatori minorenni tramite un sistema di Face ID chiamato Midnight Patrol. Per ora sono 60 i videogiochi inclusi nella lista di proscrizione per i più piccoli. (Adobe Stock)Il riconoscimento facciale per mettere bambini e adolescenti al riparo dagli eccessi del gaming. È l’ultima trovata in materia di controllo delle masse adottata in Cina, ma stavolta non direttamente da Pechino, bensì da Tencent games. Il leader mondiale dei videogiochi ha infatti varato Midnight Patrol, un sistema che bloccherà l’accesso a diversi titoli ogni volta che un minorenne tenterà di giocare tra le 22 e le ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 9 luglio 2021)bloccherà i giocatori minorenni tramite un sistema diID chiamato Midnight Patrol. Per ora sono 60 i videogiochi inclusi nella lista di proscrizione per i più piccoli. (Adobe Stock)Il riconoscimento facciale per mettere bambini e adolescenti al riparo dagli eccessi del gaming. È l’ultima trovata in materia di controllo delle masse adottata in Cina, ma stavolta non direttamente da Pechino, bensì da. Il leader mondiale dei videogiochi ha infatti varato Midnight Patrol, un sistema che bloccherà l’accesso a diversi titoli ogni volta che un minorenne tenterà ditra le 22 e le ...

