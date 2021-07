«Temple» | tutto sul nuovo thriller Sky con Mark Strong

(Di venerdì 9 luglio 2021) C'è anche <>Temple> tra le novità del mese di luglio su Sky: si tratta di una nuova serie Sky Original con protagonista <>Mark, recentemente visto come villain Dottor Sivana in Shazam! e nel live action Crudelia, ma noto anche in Kingsman - Il cerchio d'oro e tanti altri film, oltre alla serie Deep State. Il <>thriller> <>Temple> è l’adattamento della serie norvegese Valkyrien, il cui titolo deriva dal nome di una stazione dismessa della linea metropolitana di Oslo. La ...

Disperato e disposto a tutto, suo marito ha messo in piedi una clinica illegale nel labirinto di tunnel abbandonati sotto la stazione della metropolitana di Temple. Operando pazienti che non possono ...