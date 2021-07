(Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - È stato presentato oggi l'accordo ditra l'diper l'avvio del 'Parco Gerolamo Cardano per l'innovazione sostenibile': l'iniziativa promossa dall'Ateneo pavese, insieme alle altre istituzioni del territorio, per sostenere la ricerca applicata e la progettualità delle imprese. Alla presentazione dell'accordo sono intervenuti il rettore Francesco Svelto, l'amministratore delegato diIgor De Biasio, il sindaco diFabrizio Fracassi e la prorettrice alla terza Missione dell'di ...

Advertising

TV7Benevento : Sostenibilità: collaborazione tra Università di Pavia e Arexpo (3)... - TV7Benevento : Sostenibilità: collaborazione tra Università di Pavia e Arexpo (2)... - TV7Benevento : Sostenibilità: collaborazione tra Università di Pavia e Arexpo... - CriNardelli : RT @it_sito: ??Domani 9 luglio, ore 09:00, webinar 'Città del futuro: sostenibilità, sicurezza e integrazione. Una prospettiva di genere'! C… - it_sito : ??Domani 9 luglio, ore 09:00, webinar 'Città del futuro: sostenibilità, sicurezza e integrazione. Una prospettiva di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità collaborazione

La Sicilia

In quali settori vedete al momento più possibilità di? Lucie Brigham: L'azione ... Come avete scoperto la vostra passione per la? Lucie Brigham: Sono cresciuta nella ......del Laboratorio di Design per ladel Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze con il quale il Comune ha siglato un accordo di ricerca, e delladella ...