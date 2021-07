“Non riesco a uscire!”. Gemma Galgani, brutta avventura per la dama di UeD. Dal cellulare la richiesta d’aiuto ai fan (Di venerdì 9 luglio 2021) Gemma Galgani è diventata uno dei punti fermi di Uomini e Donne. I suoi siparietti con Tina Cipollari sono ormai uno dei momenti più seguiti del dating show di Maria De Filippi. La sua eterna ricerca dell’amore, i suoi tentativi, i suoi modi di fare, i suoi fallimenti, la sua incrollabile fiducia hanno permesso alla dama torinese di conquistare un posto importante nel cuore dei telespettatori. Proprio poco tempo fa lo scontro tra lei e l’opinionista ha raggiunto però livelli di guardia. Tina ha accusato Gemma di essere stata direttrice del teatro Alfieri solo perché amante del titolare. “Eri l’amante ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 luglio 2021)è diventata uno dei punti fermi di Uomini e Donne. I suoi siparietti con Tina Cipollari sono ormai uno dei momenti più seguiti del dating show di Maria De Filippi. La sua eterna ricerca dell’amore, i suoi tentativi, i suoi modi di fare, i suoi fallimenti, la sua incrollabile fiducia hanno permesso allatorinese di conquistare un posto importante nel cuore dei telespettatori. Proprio poco tempo fa lo scontro tra lei e l’opinionista ha raggiunto però livelli di guardia. Tina ha accusatodi essere stata direttrice del teatro Alfieri solo perché amante del titolare. “Eri l’amante ...

Advertising

mariocalabresi : Arriva improvvisa e terribile la notizia che è morta #raffaella #Carrà (fonti @MediasetTgcom24 e @repubblica ) non… - fattoquotidiano : “Salario minimo? Non mi interessa. Io perseguo il salario massimo e qualche volta ci riesco”. Parola di Vittorio Fe… - coprimiIespalle : Se quest'estate non riesco a rimorchiare - CaducIon : @Deidara_LoL io che non riesco ad andare più su dell' honor 3 ?? - Sk91acm : Non riesco a guardare quel pezzo di merda di caldara nel ritiro del Milan. Provo fastidio fisico. -