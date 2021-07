Napoli, camorristi col reddito di cittadinanza: c’è anche la moglie di Ettoruccio Bosti. Tutti i nomi (Di venerdì 9 luglio 2021) C’è anche la moglie del boss del clan Contini, Ettore Bosti, tra i beneficiari del reddito di cittadinanza scoperti dalla Guardia di Finanza. L’altro ieri le Fiamme Gialle hanno sequestrato beni per n valore di circa 270mila euro agli affiliati alla cosca, una somma equivalente a quella indebitamente percepita dall’INPS. La moglie del boss col L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 luglio 2021) C’èladel boss del clan Contini, Ettore, tra i beneficiari deldiscoperti dalla Guardia di Finanza. L’altro ieri le Fiamme Gialle hanno sequestrato beni per n valore di circa 270mila euro agli affiliati alla cosca, una somma equivalente a quella indebitamente percepita dall’INPS. Ladel boss col L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

