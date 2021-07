Mark Cavendish eguaglia il record di vittorie di Eddy Merckx: 34 sigilli al Tour de France (Di venerdì 9 luglio 2021) Mark Cavendish ha fatto la storia. Il velocista dell’Isola di Man, infatti, ha centrato il suo successo numero trentaquattro, sulle strade della Grande Boucle, nell’odierna tredicesima tappa del Tour de France 2021, la Nîmes-Carcassonne. Cannonball, ora, si trova in vetta alla classifica dei plurivincitori di frazioni del grande giro Francese insieme a un certo Eddy Merckx. E potrebbe non essere finita qua. Infatti, se dovesse superare i Pirenei, poi Cannonball avrebbe due occasioni per battere definitivamente il record del Cannibale. Stante il fatto, ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021)ha fatto la storia. Il velocista dell’Isola di Man, infatti, ha centrato il suo successo numero trentaquattro, sulle strade della Grande Boucle, nell’odierna tredicesima tappa delde2021, la Nîmes-Carcassonne. Cannonball, ora, si trova in vetta alla classifica dei plurivincitori di frazioni del grande girose insieme a un certo. E potrebbe non essere finita qua. Infatti, se dovesse superare i Pirenei, poi Cannonball avrebbe due occasioni per battere definitivamente ildel Cannibale. Stante il fatto, ...

Advertising

Eurosport_IT : Una volata...da record! ???? Mark Cavendish è nella storia ?????? #EurosportCICLISMO | #TDF2021 | #Cavendish - realpeppons : RT @Laemmedimarco: Brevi e concisi come non mai. Oggi c'è solo Mark Cavendish. Domani ci gustiamo l'antipasto pirenaico. In sella sul ta… - vitasportivait : RT @Laemmedimarco: Brevi e concisi come non mai. Oggi c'è solo Mark Cavendish. Domani ci gustiamo l'antipasto pirenaico. In sella sul ta… - Laemmedimarco : Brevi e concisi come non mai. Oggi c'è solo Mark Cavendish. Domani ci gustiamo l'antipasto pirenaico. In sella s… -