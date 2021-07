Maehle | «La Danimarca ha vinto qualcosa di più importante dell’Europeo»

(Di venerdì 9 luglio 2021) Joakimha pubblicato un toccante post su Instagram nel quale ha elogiato lae la sua gente dopo Euro 2020 Joakim, giocatore dell’Atalanta, in un post su Instagram ha voluto ripercorrere il percorso dellain questo Euro 2020. Dal malore di Christian Eriksen alla semifinale conquistata. «Abbiamodi piùin questo Europeo, la vita. Il sostegno, la comunità e l’unità che abbiamo sperimentato sono stati irreali. ‘Grazie’ è una parola povera in questo contesto. Sono incredibilmente orgoglioso di aver rappresentato la ...

"Abbiamo vinto qualcosa di molto più importante, la vita". Sono le parole con cui Joakim, esterno dell'Atalanta e della, conclude un post sul proprio profilo Instagram alludendo tra le righe al malore che aveva colto il compagno di Nazionale Christian Eriksen lo scorso ...'Abbiamo vinto qualcosa di molto più importante, la vita' . Joakim, esterno dell'Atalanta e della, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram al termine della sua avventura a Euro 2020 insieme alla sua Nazionale alludendo al malore che ...Volkswagen Mobility passa in rassegna alcune delle statistiche più interessanti di UEFA EURO 2020, con Jorginho e Raheem Sterling in particolare evidenza.Italia e Inghilterra si affronteranno in quel di Londra per la finalissima di Euro 2020. Lo scontro, che andrà in scena domenica 11 luglio alle ore 21, è già cominciato in rete, tra meme e sfottò. Ita ...