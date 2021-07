La Cina annuncia | il panda non è più a rischio estinzione

(Di venerdì 9 luglio 2021) Igiganti non sono più minacciati di, anche se rimangono una specie vulnerabile. E’ quanto hanno stabilito le autorità cinesi, sottolineando che il numero di questi animali in natura è arrivato a 1.800. La nuova classificazione “riflette le loro migliorate condizioni di vita grazie agli sforzi di lunga durata per la loro conservazione, inclusa l’espansione dell’habitat”, ha detto Cui Shuhong, dirigente del ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente, citato dalla Bbc. L’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn) aveva già rimosso fin dal 2016 igiganti dalla lista delle specie a ...

