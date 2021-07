Italia-Spagna | l’arbitro ricorda qualcuno | l’incredibile somiglianza non passa inosservata

(Di venerdì 9 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.della semifinaleè identico ad un personaggio molto noto. Scopriamo insieme a chi è uguale: guardare per credere L’emozione e, diciamocelo, la goduria è ancora tanta dopo martedì sera quando la nazionalena ha vinto la semifinale di Euro 2020 contro lanella magnifica cornice di Wembley a Londra. I ragazzi allenati

Advertising

Agenzia_Ansa : Al termine della partita Italia-Spagna, a Cagliari un rider è stato accerchiato da decine di giovanissimi che si tr… - SkySport : ? BONUCCI SCAMBIATO PER UN INVASORE ?? Bloccato da una steward: poi si chiarisce tutto ?? Il siparietto ?… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??Federico #Chiesa è stato votato dai tifosi #MiglioreAzzurro di #ItaliaSpagna ???? ?? Ha ottenuto il… - de_gianni : RT @Leonard08545755: @realDonadelLuca In Spagna l'ideologia di gender è approdata da tempo, questi percorsi di transizione vengono avviati… - TgrRaiVeneto : Lo scopo evitare le feste con gli assembramenti visti nella piazze al termine della semifinale vinta contro la Spag… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Spagna

Quella dell', contro la, era a sinistra, diciamo verso la Nord. Ecco, lì, verrà ospitato Leonardo Spinazzola , con la sua gamba ingessata e il suo sorriso ritrovato. La Nazionale, ...... "Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in, nel mondo, nelle chiese dei piccoli ... Credo che presto ce lo chiederanno anche dallae dall'Argentina, dove è amatissima''. ''Sarebbe ...L'ex allenatore in seconda della Juve ha espresso su Twitter il suo disappunto per gli insulti rivolti a Morata dopo Italia-Spagna ...Le immagini dei festeggiamenti dopo la semifinale con la Danimarca, con le persone ubriache sugli autobus, nelle metropolitane e a Londra, hanno fatto il giro del mondo ...