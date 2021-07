Incidente sul Garda | il video choc che inchioda i due tedeschi

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il Riva andava ad alta velocità, ma dalle immagini non si vede chiaramente chi era alla guida del motoscafo

Advertising

rtl1025 : ?? Un bambino di 12 anni è morto dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio dove stava giocando… - SkyTG24 : Incidente sul lavoro, muore un operaio 64enne nel Salernitano - Agenzia_Ansa : È stato arrestato Patrick Kassen, il 52enne che era alla guida del motoscafo che sabato 19 giugno ha travolto sul l… - folucar : RT @PippiCalz: Su un tetto a 64 anni #Mortisullavoro #Stragequotidiana - GianVivoli : Sceneggiatura : Una storia drammatica di una ragazza circense che dopo un incidente sul lavoro decide di lasciare… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul

Sky Tg24

Il tedesco ha detto sia al pm il giorno dopo l'che ieri nell'interrogatorio davanti al gip che a guidare al momento dello scontro tra barche era lui e 'il video dello schianto non permette ...MUSILE DI PIAVE - Una persona deceduta e due feriti è il tragico bilancio dell'avvenuto stamattina, venerdì 9 luglio, alle 7.20 sulla Treviso Mare nei pressi della rotonda di Caposile.posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e i vigili del fuoco di San ...Incubo cinghiali, non solo a Roma. I cinghiali causano un incidente ogni 48 ore. Durante il lockdown il numero dei cinghiali è anche aumentato del 15%. Sono oltre 2 milioni ...Cristian Gravante non ce l’ha fatta, era ricoverato all’ospedale ‘Cardarelli’ di Napoli dopo il grave incidente avvenuto lo scorso 26 giugno sull’Appia, quando la sua moto prese fuoco dopo un impatto.