Gossip Girl, nel reboot viene svelata subito l’identità: di chi si tratta? (Di venerdì 9 luglio 2021) A distanza di otto anni dall’ultima stagione, Gossip Girl è tornata con una nuova, imperdibile serie. Lo show, che assiste a un cast completamente rinnovato, ha debuttato proprio ieri giovedì 8 luglio in streaming sulla piattaforma HBO Max. Oltre ai nuovi interpreti, che hanno soppiantato Serena Van Der Woodsen, Blair Waldorf, Chuck Buss e Dan … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 luglio 2021) A distanza di otto anni dall’ultima stagione,è tornata con una nuova, imperdibile serie. Lo show, che assiste a un cast completamente rinnovato, ha debuttato proprio ieri giovedì 8 luglio in streaming sulla piattaforma HBO Max. Oltre ai nuovi interpreti, che hanno soppiantato Serena Van Der Woodsen, Blair Waldorf, Chuck Buss e Dan … L'articolo proda Velvet

Advertising

melodrammatica : Arm1e H4mmer in gossip girl era una di quelle cose che avrei voluto dimenticare - brunalimann : Finalmente vendo o spin off de Gossip girl ?? AAAAAAAAAAA - astronzeneca : Del remake di Gossip Girl posso solo dire che mi fa pure orrore che quella roba lì si chiami Gossip Girl e non abbi… - georgetsex : provo a vedere il reboot di gossip girl stay tuned - emmastorto02 : ho deciso mi riguardo gossip girl -