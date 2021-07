Giustizia, Bonafede: “La riforma rischia di trasformarsi in una falcidia processuale che produce isole di impunità e allunga i tempi dei processi” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Ringrazio tutti coloro che mi stanno inviando messaggi di “sostegno” ma è giusto che chiarisca, seriamente e serenamente, un punto importante. La Giustizia non è una questione personale. Non è, o non dovrebbe essere, un campo di sfida propagandistica tra forze politiche. Non è una bandierina e non deve essere posta sotto il ricatto asfissiante dei pregiudizi ideologici. La Giustizia è il momento in cui ogni Stato mette alla prova la propria capacità di proteggere i diritti dei cittadini”. È quanto scrive, in un post sulla sua pagina Facebook, l’ex ministro Alfonso Bonafede commentando la riforma Cartabia approvata ieri in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 luglio 2021) “Ringrazio tutti coloro che mi stanno inviando messaggi di “sostegno” ma è giusto che chiarisca, seriamente e serenamente, un punto importante. Lanon è una questione personale. Non è, o non dovrebbe essere, un campo di sfida propagandistica tra forze politiche. Non è una bandierina e non deve essere posta sotto il ricatto asfissiante dei pregiudizi ideologici. Laè il momento in cui ogni Stato mette alla prova la propria capacità di proteggere i diritti dei cittadini”. È quanto scrive, in un post sulla sua pagina Facebook, l’ex ministro Alfonsocommentando laCartabia approvata ieri in ...

gennaromigliore : Grazie allo straordinario lavoro di Cartabia e Draghi ieri il Cdm ha messo una pietra sopra all’era Bonafede, una d… - davidefaraone : Se Bonafede e Di Battista sono contro la riforma della giustizia approvata ieri in consiglio dei ministri, vuol dir… - raffaellapaita : Con il #cdm di ieri si cancella era #Bonafede . Non proveremo nostalgia! #giustizia giusta - sabrina07062011 : RT @Fabio64356227: Bruxelles non ha mai chiesto di modificare la legge Bonafede Buongiorno coglioni piddo grillini siete ancora convinti ch… - BomprezziMarco : RT @ComVentotene: Pare che Conte sia infuriato per il voto favorevole dei 5 Stelle nel CDM alla riforma della Giustizia. In un colpo solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Bonafede Bonafede: 'Prescrizione, annacquata battaglia di anni'/ 'M5s come tutti gli altri' ...Bonafede ha poi tenuto a precisare che la battaglia sulla prescrizione non è e non è mai stata una questione personale, ma una questione istituzionale: "L'ambizione di realizzare un sistema giustizia ...

**Giustizia: Letta, 'riforma fondamentale, prescrizione fatta dal governo gialloverde'** "La riforma della giustizia è un passaggio fondamentale. La riforma della prescrizione è la riforma della prescrizione fatta da Bonafede e dal governo gialloverde. Lo dico perchè è stato fatto un discorso come se ci ...

Giustizia, Conte, Di Battista e Bonafede attaccano sulla prescrizione. Movimento spaccato la Repubblica Giustizia, Bonafede: Con riforma rischio impunità, allunga processi Lo scrive su Facebook l’ex ministro della Giustizia, voce M5S, Alfonso Bonafede Ma è veramente troppo poco perché è troppo lontano da quello che abbiamo promesso e realizzato”. (LaPresse) – “La norma ...

Riforma giustizia, Bonafede: «M5S come gli altri, con nuovo provvedimento aumenta il rischio impunità» Il tema prescrizione lacera i 5Stelle dopo la decisione di ieri di votare sì in Consiglio dei ministri alla nuova riforma della giustizia voluta dalla ministra Marta Cartabia. I ...

