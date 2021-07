Genshin Impact – Il trailer della Versione 2 0 “The Immovable God and the Eternal Euthymia”Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 9 luglio 2021) Read More L'articolo– Il2.0 “TheGod and theEuthymia”Videogiochi per PC e.it proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Genshin Impact

L'aggiornamento 2.0 didovrebbe arrivare molto presto e miHoYo sta apportando alcune modifiche significative ad alcuni dei personaggi in arrivo nel gioco. Il gioco ha recentemente ricevuto importanti ...L'anniversario disi sta avvicinando e la community è entusiasta di saperne di più su ciò che miHoYo ha da offrire per celebrare il primo anniversario del suo famoso gioco di ruolo. Lanciato nel 2020, il ...Lo sviluppatore e publisher miHoYo ha svelato tutti i dettagli sulla versione 2.0 di Genshin Impact, compresa la data di uscita: il 21 luglio 2021. L'imponente aggiornamento è stato chiamato "The ...L'Update 2.0 per Genshin Impact si avvicina, a seguire vi riporto una serie di interessanti dettagli sui contenuti dell'aggiornamento. La patch 2.0 ...