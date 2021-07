G20 Finanze | a Venzia rischi clima e Covid | domani tassa globale

(Di venerdì 9 luglio 2021)da cambiamentotico, sforzi per tagliare le emissioni di CO2 e poi "pandemie", mezzi per contrastarle e soprattutto prevenire che in futuro si ripetano i danni seguiti al: sono stati ...

... mezzi per contrastarle e soprattutto prevenire che in futuro si ripetano i danni seguiti al Covid: sono stati i temi centrali della seconda giornata deldelle, a Venezia. Domani, la ...Un punto di osservazione utile per mettere in prospettiva ilè un altro incontro a 20 (anche se i paesi aderenti sono 48): il V20, il Vulnerable Twenty, il gruppo che racchiude i paesi ...Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, a margine dei lavori del G20 Finanze in corso all’Arsenale di Venezia. “Contemporaneamente, permangono rischi al ribasso che derivano dalla ...VENEZIA - La riunione di ieri del G20, che continuerà oggi nella zona off limits dell ... «Bisogna mobilitarsi per regolare in ottobre gli ultimi dettali», ha detto il ministro delle Finanze ...