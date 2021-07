Fiorentina: “Inghilterra casa del calcio? Qui si gioca dal 16° secolo” (Di venerdì 9 luglio 2021) La Fiorentina ha voluto rispondere, tramite il suo profilo Twitter in lingua inglese, ai tifosi della Nazionale inglese che cantano da giorni “Football’s Coming Home”. Il club viola ha precisato che il “football è stato inventato in Inghilterra nel 19° secolo”, mentre “il calcio storico è stato inventato a Firenze nel 16° secolo”. RE: Football Coming Home Football: invented in England in 19th Century calcio Storico: invented in Florence 16th Century Home?#ItsComingHome #EURO2020 pic.twitter.com/yT1U9XdmUG — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Laha voluto rispondere, tramite il suo profilo Twitter in lingua inglese, ai tifosi della Nazionale inglese che cantano da giorni “Football’s Coming Home”. Il club viola ha precisato che il “football è stato inventato innel 19°”, mentre “ilstorico è stato inventato a Firenze nel 16°”. RE: Football Coming Home Football: invented in England in 19th CenturyStorico: invented in Florence 16th Century Home?#ItsComingHome #EURO2020 pic.twitter.com/yT1U9XdmUG — ACFEnglish (@ACFEN) ...

