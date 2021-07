Ex di Uomini e Donne loda Tommaso Zorzi e lancia una frecciatina a Stefania Orlando: “Si è legata al più forte di tutti!” (Di venerdì 9 luglio 2021) Alessio Ceniccola, attuale fidanzato di Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, ha detto la sua su Tommaso Zorzi e Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip. Ex di Uomini e Donne loda Tommaso Zorzi e “critica” Stefania Orlando Cosa ne penso di Tommaso Zorzi? Lo reputo un ragazzo con tanta personalità e tanto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 9 luglio 2021) Alessio Ceniccola, attuale fidanzato di Samantha Curcio, ex tronista di, ha detto la sua sudopo il Grande Fratello Vip. Ex die “critica”Cosa ne penso di? Lo reputo un ragazzo con tanta personalità e tanto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ActionAidItalia : #ItaliaLibia: NO ad accordi che calpestano i diritti umani. Appello al Parlamento con @amnestyitalia @hrw e… - ItalianNavy : In continuo addestramento. Per garantire l'operatività delle donne e degli uomini della #MarinaMilitare, l'addestra… - CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - stephsmarie : Diciamo che alzarsi la maglietta per far vedere le tette in mezzo a un branco di trogloditi per festeggiare una par… - zazoomblog : Uomini e Donne torna in prima serata dal 14 luglio 2021: anticipazioni e scelte - #Uomini #Donne #torna #prima… -