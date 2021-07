Death Stranding Director’s Cut | l’anteprima – Anteprima – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 9 luglio 2021) Diamo uno sguardo ina tutte le novità annunciate perCut durante lo State of Play dell’8 luglio. Se n’è discusso quasi ogni giorno fin dall’annuncio durante il Summer Game Fest e, senza troppa sorpresa,Cut è tornato a mostrarsi nel corso dello State of Play dell’8 luglio. Una presentazione che, era stato specificato, non si sarebbe focalizzata sui prossimi grandi tripla A come God of War o Horizon Forbidden West preferendo invece dedicare spazio a titoli minori: tra un inaspettato Moss: Book II e un F.I.S.T. ...

A rubare la scena dello State of Play ci ha comunque pensato ancheDirector's Cut , di cui adesso abbiamo anche una data ufficiale . Hideo Kojima ha svelato un retroscena sulla ...Durante lo State of Play di ieri, Sony ha rivelato la data di uscita diDirector's Cut per PS5 e interessanti dettagli sull' upgrade per la console next - gen e su prezzi e contenuti della Digital Deluxe Edition . Tutti coloro che sono in possesso della ...Diamo uno sguardo in anteprima a tutte le novità annunciate per Death Stranding Director's Cut durante lo State of Play dell'8 luglio. Se n'è discusso quasi ogni giorno fin dall'annuncio durante il ...Durante lo State of Play, Sony ha mostrato nuovamente con un nuovo trailer Death Stranding Director's Cut. La nuova versione in uscita su PS5 ...