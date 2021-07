Dalla parte delle foreste, PEFC Italia compie 20 anni (Di venerdì 9 luglio 2021) PEFC Italia festeggia 20 anni con all'attivo 881.854 ettari di superficie certificata (di cui 7.254,11 ettari di pioppeti e 54,91 ettari di piantagioni) distribuiti su 13 regioni e due province ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021)festeggia 20con all'attivo 881.854 ettari di superficie certificata (di cui 7.254,11 ettari di pioppeti e 54,91 ettari di piantagioni) distribuiti su 13 regioni e due province ...

Advertising

RaiRadio2 : Grazie a tutti voi ?? A voi, che siete tanti, sempre in tanti, sempre di più! A voi che dalla mattina alla sera ci… - FranAltomare : A Raffaella Carrà dobbiamo un sacco di cose. Sulle sue canzoni abbiamo superato timidezza e combattuto pregiudizi.… - valigiablu : Dalla parte giusta della Storia: riformare la legge sulla cittadinanza per rispondere a un milione di giovani che c… - BLerdrup : RT @MariannaCardini: Buongiorno mondo ?? Sempre dalla parte del nostro Can ? Il suo selfie di ieri pomeriggio ?? Vai dove ti porta il cuore… - erosazzurro : Ieri dalla conferenza stampa del nostro mister #spalletti sono emerse tante cose belle, come sempre la… -