Covid Italia, De Luca: “Con aumento contagi, chiusure ad agosto” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Se continua questo trend dei positivi noi non arriviamo neanche a ottobre, dovremo fare nuove chiusure già a fine agosto”. Vincenzo De Luca, governatore della Campania, fa scattare l’allarme: l’aumento eventuale dei contagi, legato alla diffusione della variante Delta, richiederà misure restrittivi in tempi brevi. “Lo comunico – aggoimge in diretta Facebook – perché tutti siano consapevoli della situazione. Meglio dire la verità e raccontare i fatti che dire le cose più comode e più semplici. Un padre di famiglia, quando deve proteggere i suoi figli, non dice le cose più comode, dice le cose più giuste ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) “Se continua questo trend dei positivi noi non arriviamo neanche a ottobre, dovremo fare nuovegià a fine”. Vincenzo De, governatore della Campania, fa scattare l’allarme: l’eventuale dei, legato alla diffusione della variante Delta, richiederà misure restrittivi in tempi brevi. “Lo comunico – aggoimge in diretta Facebook – perché tutti siano consapevoli della situazione. Meglio dire la verità e raccontare i fatti che dire le cose più comode e più semplici. Un padre di famiglia, quando deve proteggere i suoi figli, non dice le cose più comode, dice le cose più giuste ...

Advertising

repubblica : Covid, focolai tra i ragazzi dopo la vacanza sul Gargano: una trentina di positivi in tutta Italia - matteosalvinimi : Oggi con Maurizio Lupi e gli amici di Noi con l'Italia alla loro Assemblea nazionale. Il Covid ci ha insegnato che… - SkyTG24 : Covid, isolata a Napoli la variante 'Corradino': già debellata. Caso unico in Italia - Adnkronos : #VarianteDelta, De Luca e l’allarme chiusure. - QuestoTizio : RT @ImolaOggi: ??Vaccini Covid, Aifa: in Italia 11,9% segnalazioni di eventi avversi gravi -