Coronavirus | al GOM di Reggio Calabria solo 9 ricoverati nessuno in gravi condizioni | non erano così pochi dal 7 ottobre 2020

(Di venerdì 9 luglio 2021): nelle ultime ventiquattro ore al GOM disono stati 147 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Due di questi sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che, nelle ultime ventiquattro ore, si è registrato un decesso in Terapia Intensiva. Si tratta di una donna di 55 anni affetta da altre patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime le più sentite condoglianze ai familiari della signora a nome di tutta l’Azienda. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al ...

Advertising

Strill_it : Coronavirus Reggio Calabria – Il Gom: 1 decesso. Solo 1 in terapia intensiva - reggiotv : Reggio Calabria. La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che le… - reggiotv : Reggio Calabria. La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che le… - Strill_it : Coronavirus Reggio Calabria – Il Gom: 3 dimissioni. Solo 1 in terapia intensiva - reggiotv : Reggio Calabria. La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che le… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus GOM

Stretto web

: nelle ultime ventiquattro ore aldi Reggio Calabria sono stati 148 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD - 19. Nessuno di questi è risultato positivo al test La Direzione ...La Direzione Aziendale del G. O. M. "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria comunica che, nelle ultime ventiquattro ore, si è registrato un decesso. Si tratta di una donna di 93 anni affetta da ...Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 148 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Nessuno di questi è risultato positivo al test La Direzione Azien ...Coronavirus: ieri al GOM di Reggio Calabria sono stati 157 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Nessuno di questi è risultato positivo al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi ...