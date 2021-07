Caso Grillo jr: Al via udienza preliminare, la battaglia si sposta sulle chat audio (Di venerdì 9 luglio 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – Nel Caso Grillo junior la battaglia si sposta adesso su un lungo messaggio vocale mandato, il giorno dopo il presunto stupro di gruppo, dalla giovane italo-norvegese a un’amica di Oslo, Mya. Quattordici minuti e 45 secondi di audio in cui la giovane piange, si dispera e si confida con l’amica raccontandole quanto accaduto. E dice “Il sesso per me è sacro, io lo faccio solo con chi amo”. Invece, quella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019, nella villa del garante del M5S, secondo il racconto della ragazza, di sacro e di amore non c’era neppure l’ombra. Violenze di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – Neljunior lasiadesso su un lungo messaggio vocale mandato, il giorno dopo il presunto stupro di gruppo, dalla giovane italo-norvegese a un’amica di Oslo, Mya. Quattordici minuti e 45 secondi diin cui la giovane piange, si dispera e si confida con l’amica raccontandole quanto accaduto. E dice “Il sesso per me è sacro, io lo faccio solo con chi amo”. Invece, quella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019, nella villa del garante del M5S, secondo il racconto della ragazza, di sacro e di amore non c’era neppure l’ombra. Violenze di ...

