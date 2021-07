Calciomercato Roma, Gonzalo Villar torna in Spagna? (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo la stampa spagnola, Gonzalo Villar potrebbe rientrare in Spagna e lasciare, di conseguenza, la Roma di Mourinho Secondo la stampa spagnola, in particolare AS, Gonzalo Villar potrebbe rientrare in Spagna in questa sessione di Calciomercato. Sul giocatore della Roma ci sarebbe il forte interesse dell’Atletico Madrid che, dopo aver firmato Rodrigo De Paul, potrebbe continuare a far spese in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo la stampa spagnola,potrebbe rientrare ine lasciare, di conseguenza, ladi Mourinho Secondo la stampa spagnola, in particolare AS,potrebbe rientrare inin questa sessione di. Sul giocatore dellaci sarebbe il forte interesse dell’Atletico Madrid che, dopo aver firmato Rodrigo De Paul, potrebbe continuare a far spese in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

