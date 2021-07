Beatrice Buonocore si è fidanzata | ecco chi è lui

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 9 luglio 2021) Corteggiatrice di Uomini e Donne amatissima da Maria De Filippi e data per favorita alla scelta,purtroppo non è riuscita a portarsi a casa il tronista Davide Donadei, di cui si era detta già innamorata. Lui le ha preferito la rivale Chiara Rabbi, con la quale ha iniziato una bella storia d’amore che continua ancora adesso.è stata data subito per favorita per il trono rosa di settembre, ma a quanto pare non sarà così, perché la ragazza ha ritrovato l’amore!ha ritrovato l’amore É notizia delle ultime ore che...