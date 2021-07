Assegno unico per i figli, via alle domande: chi ha il reddito di cittadinanza non deve presentarla (Di venerdì 9 luglio 2021) Fino al 31 dicembre, è possibile presentare la domanda per l’Assegno temporaneo, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 9 luglio 2021) Fino al 31 dicembre, è possibile presentare la domanda per l’temporaneo, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari conminori a carico che non hanno diritto all’per il...

Mov5Stelle : In solo pochi giorni, l’INPS ha già ricevuto 150mila domande per l’assegno unico e universale! C'è tempo fino al… - elenabonetti : Assegno unico e universale, il mio intervento in aula al Senato. - ItaliaViva : Dal 1 Luglio 2 milioni di famiglie riceveranno per la prima volta un sostegno economico per i figli. È il primo pas… - lorenzmariapia : RT @LucioMalan: Con l’assegno unico per ogni figlio ci sarà IN MEDIA un beneficio complessivo di 50€ al MESE. Per un bambino tolto alla fam… - Mania48Mania53 : RT @LucioMalan: Con l’assegno unico per ogni figlio ci sarà IN MEDIA un beneficio complessivo di 50€ al MESE. Per un bambino tolto alla fam… -