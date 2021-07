(Di venerdì 9 luglio 2021) Giannidopo la soddisfazione per la sentenza di assoluzione riflette sulla vicenda che lo ha visto protagonista. E lo fa in una intervista al Messaggero la cui sintesi è questa: si sono scagliatidemonizzazione di un sindaco di destra e la cosa ha colpito anche l’immagine della città di Roma.e ladellain politica” “Una cosa che hoda questa vicenda – afferma– è che in politica ladella: a me è bastato ...

Advertising

SecolodItalia1 : Alemanno: ho sbagliato nella scelta di alcune persone, ho imparato che la squadra è fondamentale… - Maurizio2L : Buzzi e carminati liberi ai domiciliari alemanno assolto ! La domanda non è perché ma : Chi ha sbagliato ? chi li h… - Peppe91176 : Ambrosini: @AlemannoTW ha pagato per quel mondo fluido e sbagliato della destra romana -

Ultime Notizie dalla rete : Alemanno sbagliato

Il Secolo d'Italia

...base alla quale tutto ciò che fa o dice l'avversario èe tutto ciò che c'è di... che appunto ho considerato sempre un politico e non un criminale, come Gianni". Ecco, ...... o del quale presto essi potrebbero disilludersi (i casi degli ultimi primi cittadini, da... Ma intanto perché partire già col piede? Albertini e Bertoloso erano sulla carta i ...Mafia capitale, Alemanno dopo la sentenza che ha messo fine a "7 anni ... Avrò anche commesso degli errori, ma quello che è successo è inconcepibile''. "Ho sbagliato nella scelta di alcune persone - ...In un paese dei sogni, questa mattina il dottor Giuseppe Pignatone, magistrato in pensione, dovrebbe alzare il telefono e chiedere scusa a Gianni Alemanno: per avergli dato del mafioso, del corrotto, ...