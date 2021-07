1 Infermiere di Famiglia ogni 2000 abitanti | ma con lo stesso stipendio Sileri fa finta di non capire

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ci sarà 1di/2500, ma con lodi sempre. Sottosegretariofadi non. Il sottosegretario alla salute Pierpaolo, Medico, annuncia che ci sarà undi/2500. Ma non parla degli stipendi. Rimarranno quelli attuali da fame? Purtroppo pare proprio di si., rispondendo ad una ...

opivarese : RT @AssoCare: Terza tappa del Congresso nazionale itinerante FNOPI. Il Nord-Est sviluppa le strutture a gestione infermieristica previste d… - advgiornalista : RT @AssoCare: Ci sarà 1 Infermiere di Famiglia ogni 2000/2500 abitanti, ma con lo stesso stipendio di sempre. Sottosegretario Sileri fa fin… - AssoCare : Ci sarà 1 Infermiere di Famiglia ogni 2000/2500 abitanti, ma con lo stesso stipendio di sempre. Sottosegretario Sil… - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Infermiere di famiglia, Sileri: “Uno ogni 2.000/2.500 abitanti: valutazioni in corso” - infoitsalute : Opi Lucca. Infermiere di famiglia e di comunità, una figura strategica -

Inoltre, si rafforzano i servizi infermieristici distrettuali, con l'introduzione dell'infermiere di famiglia e di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da COVID-19.