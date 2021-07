Wimbledon 2021, Karolina Pliskova raggiunge Ashleigh Barty in Finale! Sconfitta in tre set Sabalenka (Di giovedì 8 luglio 2021) Il cerchio si è chiuso. La ceca Karolina Pliskova (n.13 del mondo) ha sconfitto nella seconda semifinale del tabellone femminile di Wimbledon la bielorussa Aryna Sabalenka (n.4 WTA) per 5-7 6-4 6-4 in 1 ora e 56 minuti di gioco, ottenendo l’accesso per la prima volta in carriera all’atto conclusivo dei Championships. Sull’erba di Londra, Pliskova è riuscita a ribaltare una situazione di iniziale svantaggio, facendo valere la sua maggior esperienza e centrando il secondo atto conclusivo di uno Slam dopo gli US Open 2016. Per le ceca ci sarà il confronto con la n.1 del mondo Ashleigh ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Il cerchio si è chiuso. La ceca(n.13 del mondo) ha sconfitto nella seconda semifinale del tabellone femminile dila bielorussa Aryna(n.4 WTA) per 5-7 6-4 6-4 in 1 ora e 56 minuti di gioco, ottenendo l’accesso per la prima volta in carriera all’atto conclusivo dei Championships. Sull’erba di Londra,è riuscita a ribaltare una situazione di iniziale svantaggio, facendo valere la sua maggior esperienza e centrando il secondo atto conclusivo di uno Slam dopo gli US Open 2016. Per le ceca ci sarà il confronto con la n.1 del mondo...

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021 Wimbledon, doppio: stop in semifinale per Bolelli/Gonzalez Finisce in semifinale l'avventura di Simone Bolelli e dell'argentino Maximo Gonzalez a Wimbledon, terzo Slam del 2021. La coppia italo - argentina ha ceduto 64 64 76(3), in poco meno di due ore e un quarto di partita, a quella formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'altro ...

Jannik e la lezione da apprendista giardiniere ... perdeva al primo turno del tabellone principale dei Championships di Wimbledon contro il francese ... E, nel 2020, con l'ungherese Marton Fucsovics? 8 luglio 2021

DIRETTA WIMBLEDON 2021/ Pliskova batte Sabalenka, sfiderà Barty in finale! Il Sussidiario.net Berrettini per scrivere la storia: battere Hurkacz per accedere alla finale Dopo la grande partita di ieri, Matteo Berrettini è a un passo dalla finale. Hurkacz ostacolo difficile ma non insormontabile.

Berrettini-Hurkacz, semifinale Wimbledon 2021: data, orario d’inizio, programma, tv e streaming Matteo Berrettini affronterà Hubert Hurkacz nella semifinale di Wimbledon 2021. L’appuntamento è per venerdì 9 luglio alle ore 14.30 sul Campo Centrale. Il tennista italiano avrà il compito di aprire ...

