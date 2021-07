VIDEO / Per Borriello un sommelier d’eccezione in spiaggia (Di giovedì 8 luglio 2021) L'ex attaccante è in vacanza in Grecia e con lui c'è un amico: Miralem Pjanic. I due hanno condiviso un bicchiere di champagne con vista mare Leggi su golssip (Di giovedì 8 luglio 2021) L'ex attaccante è in vacanza in Grecia e con lui c'è un amico: Miralem Pjanic. I due hanno condiviso un bicchiere di champagne con vista mare

Advertising

acmilan : ??? 'Ready for the new season' Sandro's exclusive interview with Milan TV ??? ??? 'Sono pronto per questa stagione'… - chetempochefa : “La tua risata ??” - @lucianinalitti e il video per #RaffaellaCarrà ?? #CiaoRaffaella - acmilan : Let’s put our hands together for Christian Abbiati, he turns 44 today! ???? Oggi è un giorno speciale per un grande… - TanqueSarcel : RT @AcmDuivel: Singer quando scoprirà che abbiamo cacciato 2 milioni per un 35enne - Cazzaccimiei1 : Pov: qualcuno si vanta di aver fatto qualcosa per prendere i like su Twitter. -